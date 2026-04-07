Non ci sembra vero Rocco Hunt sarà papà per la seconda volta

Il rapper campano, nato nel 1994, ha annunciato su Instagram di aspettare il suo secondo figlio, condividendo la notizia nel giorno di Pasqua. La sua compagna, con cui è in coppia fin dall'infanzia, si chiama Ada e insieme hanno già un figlio, nato nel marzo del 2017. L’annuncio ha suscitato sorpresa tra i follower, che hanno commentato il post con entusiasmo.

Rocco Hunt diventerà papà per la seconda volta; il rapper campano, classe 1994, ha dato l’annuncio su Instagram nel giorno di Pasqua, assieme alla moglie Ada (di cui non si conosce il cognome), che conosce fin da quando erano bambini, e del primo figlio Giovanni, nato il 19 marzo 2017. “Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo – scrive il trentunenne salernitano nel post – La famiglia si allarga! Ti abbiamo aspettato così tanto che non ci sembra vero. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande. Siamo infinitamente grati”. Hunt, il cui vero nome è Rocco Pagliarulo, è reduce dall’esperienza televisiva di The Voice, dove, in coppia con un altro rapper campano, Clementino, è stato coach delle edizioni senior, junior e generation. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Non ci sembra vero” Rocco Hunt sarà papà per la seconda volta Leggi anche: “La famiglia si allarga”, Rocco Hunt presto papà bis Rocco Hunt papà bis, l'annuncio sui social: «La famiglia si allarga!»«Non resistiamo più, dobbiamo dirvelo…La famiglia si allarga ?????? Ti abbiamo aspettato cosi tanto che non ci sembra vero ?? Mamma e Papá non vedono... Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo - Caramello (Testo/Lyrics) Temi più discussi: Rocco Hunt diventerà papà per la seconda volta; Rocco Hunt papà bis, il dolce annuncio nel giorno di Pasqua; Rocco Hunt sarà di nuovo papà… e canta Per sempre sì con Sal Da Vinci; Dolce annuncio social: Rocco Hunt diventa (di nuovo) papà. Non ci sembra vero Rocco Hunt sarà papà per la seconda voltaRocco Hunt diventerà papà per la seconda volta; il rapper campano, classe 1994, ha dato l’annuncio su Instagram nel giorno di Pasqua, assieme alla moglie Ada (di cui non si conosce il cognome), che ... gravidanzaonline.it L’annuncio del cantante, di nuovo papà: Non ci sembra veroIl cantante annuncia con un'immagine intima sui social l'arrivo del secondo figlio, esprimendo la gioia e l'emozione di una nuova avventura ... bigodino.it Rocco Hunt diventerà padre per la seconda volta: l'annuncio #roccohunt x.com Una Pasqua speciale per Rocco Hunt Diventerà papà bis! Una gioia immensa https://fanpa.ge/GSCdZ - facebook.com facebook