Chiusura dei Punti Nascita Comitato presenta ' dossier' prima dell' udienza al Tar

Domani il Tar della Campania esaminerà il ricorso contro la chiusura dei punti nascita di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri, annunciata dalla delibera di Giunta regionale. Prima dell’udienza, un comitato ha presentato un dossier con documenti e dati relativi alla decisione. La discussione riguarda la sospensione delle attività dei reparti e le eventuali conseguenze sul servizio sanitario locale. La decisione del tribunale potrebbe determinare la riapertura o la chiusura definitiva dei punti nascita.

Domani il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entrerà nel merito del ricorso contro la chiusura dei punti nascita di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri, prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n. 418 del 2025. Un passaggio considerato decisivo dai territori interessati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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