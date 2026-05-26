Il tour del cantautore bolognese partirà il 6 e 7 giugno con due concerti al Circo Massimo di Roma. Le date segnano l'inizio di Cremoninilive26, il nuovo ciclo di spettacoli dal vivo. Le due serate sono state annunciate ufficialmente e si svolgeranno nel celebre spazio all'aperto. Non sono stati comunicati altri dettagli riguardo a location o orari.

Con la doppia data al Circo Massimo di Roma del 6 e 7 giugno, sta per prendere il via Cremoninilive26. A pochi giorni dall’esordio con la data zero del 30 maggio all’aeroporto Duca D’Aosta di Gorizia, sono già oltre 350 mila i biglietti venduti per le sei date evento del tour. Dopo Roma sarà la volta del 10 giugno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano; del 13 giugno nella nuova area Music Park Arena dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, già sold out con oltre 75.000 persone; fino alla chiusura del 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze.Sei appuntamenti nei più importanti green field italiani, con numeri da record che consolidano Cesare Cremonini tra gli artisti e performer importanti della musica italiana contemporanea, dopo il trionfale tour negli stadi del 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cesare Cremonini, al via il 6 e 7 giugno da Roma il tour del cantautore bolognese

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