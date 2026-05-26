In caso di certificazione unica errata, è possibile richiedere annullamento o sostituzione del documento. La procedura varia in base alla natura dell’errore e alla tempistica. La normativa prevede sanzioni per chi presenta dati incompleti o errati, e eventuali controlli fiscali possono portare a richieste di chiarimenti o correzioni. Il Modello 730 Precompilato non è automatico e richiede attenzione per evitare errori che potrebbero comportare sanzioni o necessità di modifiche.

Ritenere che il Modello 730 Precompilato sia chiavi in mano e non abbia bisogno di un controllo è un grosso errore. Una Certificazione Unica (Cu) errata non corretta prima dell’invio della dichiarazione può trasformare un legittimo rimborso in un debito fiscale, con l’aggiunta di sanzioni che partono dal 30%. Il contribuente, in questo caso, non è un semplice spettatore, ma l’ultimo responsabile della propria dichiarazione. Ecco esattamente cosa è necessario fare, quali punti della Cu monitorare e come gestire le anomalie prima della scadenza. Certificazione unica, il confronto incrociato. La prima mossa da fare non è accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, ma recuperare l’ultima busta paga del 2025 (quella di dicembre o la tredicesima). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Certificazione unica errata, annullamento o sostituzione? Che fare e quali sono le sanzioni

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