Celesti accetta il verdetto | Un voto ideologico Ma noi consegniamo una città che è cresciuta
Celesti ha accettato il risultato elettorale, definendolo un voto di natura ideologica. Durante la conferenza stampa, ha affermato di consegnare una città che è cresciuta nel tempo. I risultati delle urne sono arrivati in modo graduale, inizialmente parziali e poi più definitivi, mentre l’orologio segnava il passare delle ore e l’attesa dei dati ufficiali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata oltre a queste affermazioni.
L’orologio che scorre, l’attesa che cresce, i risultati dei seggi che arrivano uno alla volta, prima parziali e incompleti, poi pian piano definitivi. E con l’ufficializzazione dello spoglio dei voti inizia a emergere anche la consapevolezza che l’avventura del centrodestra all’interno del Palazzo Comunale sia arrivata al capolinea. È stato il Circolo Mcl di San Biagio a fare da quartier generale alla coalizione di centrodestra, che già alle 15, al momento dell’inizio degli scrutini, ha iniziato a popolarsi, fino a riempirsi sempre di più. C’erano davvero tutti: dai candidati in consiglio a volti di spicco come il senatore Patrizio La Pietra e la deputata Irene Gori, passando all’ex primo cittadino Alessandro Tomasi e agli assessori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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