Celesti accetta il verdetto | Un voto ideologico Ma noi consegniamo una città che è cresciuta

Notizia in breve

Celesti ha accettato il risultato elettorale, definendolo un voto di natura ideologica. Durante la conferenza stampa, ha affermato di consegnare una città che è cresciuta nel tempo. I risultati delle urne sono arrivati in modo graduale, inizialmente parziali e poi più definitivi, mentre l’orologio segnava il passare delle ore e l’attesa dei dati ufficiali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata oltre a queste affermazioni.