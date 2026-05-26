Un uomo di 72 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Cefalù con l’accusa di detenzione di droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati cocaina, hashish e diverse migliaia di euro in contanti. Un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero. L’arresto si inserisce in un’operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai militari nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri contro lo spaccio. I Carabinieri della Compagnia di Cefalù hanno arrestato un 72enne del posto e denunciato a piede libero un 20enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga sul territorio. Fermato dopo una presunta cessione di stupefacenti. Nel corso dei controlli, i militari hanno intercettato il 72enne cefaludese, già sottoposto alla misura dell’avviso orale, subito dopo una presunta cessione di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cefalù, arrestato 72enne per droga: sequestrate cocaina, hashish e migliaia di euro

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