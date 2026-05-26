Carbonizzano le bistecche e inalano i fumi | soccorse dal 118 in due a Cattinara

Due donne sono state soccorse dal 118 dopo aver inalato fumi provenienti da un appartamento di viale XX settembre. Le donne avevano lasciato delle bistecche sul fuoco, che si sono bruciate, causando la produzione di fumo intenso. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’appartamento e aiutare le donne. Nessuna delle due ha riportato ferite gravi. La situazione è stata successivamente gestita senza ulteriori complicazioni.

Due donne sono state tratte in salvo da un appartamento di viale XX settembre dopo che le bistecche che avevano lasciato sul fuoco si sono bruciate. È successo stasera, 26 maggio, verso le 21.15, al quarto piano del civico 16. A causa della dimenticanza di un'anziana residente, che si è scordata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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