Carabinieri intervengono per una lite e scoprono due cani tra le feci e senza acqua
I carabinieri sono intervenuti in seguito a una lite domestica e hanno scoperto due cani in condizioni di cattivo stato di salute. Gli animali erano rinchiusi in uno spazio ristretto, tra le loro feci e senza accesso all’acqua. Le autorità hanno sequestrato gli animali e avviato le procedure di accertamento. Nessun dettaglio è stato fornito sulle persone coinvolte nell’alterco.
Intervenuti per una lite in casa hanno trovato due cani in condizioni critiche. Rinchiusi in uno spazio angusto fra le loro feci, e privi di acqua. Succede a Tor Tre Teste con i due animali poi affidati ad una terza persona.Lite in casa a Tor Tre TesteI fatti sono accaduti nella mattinata di ieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Carabinieri intervengono per sedare una rissa
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