Carabinieri intervengono per una lite e scoprono due cani tra le feci e senza acqua

Notizia in breve

I carabinieri sono intervenuti in seguito a una lite domestica e hanno scoperto due cani in condizioni di cattivo stato di salute. Gli animali erano rinchiusi in uno spazio ristretto, tra le loro feci e senza accesso all’acqua. Le autorità hanno sequestrato gli animali e avviato le procedure di accertamento. Nessun dettaglio è stato fornito sulle persone coinvolte nell’alterco.