Cani e aggressioni Ancarani Pd | Basta slogan sulla pelle degli animali servono proprietari consapevoli

Dopo la bocciatura del progetto di legge che voleva ripristinare i criteri basati sulla razza dei cani, è stata approvata in aula una risoluzione alternativa. Questa proposta mira a promuovere una gestione più responsabile degli animali, evitando slogan e semplificazioni. Il testo sottolinea la necessità di proprietari consapevoli e di interventi più efficaci per prevenire aggressioni canine, lasciando da parte le politiche basate esclusivamente sulla razza.

“Dopo la bocciatura della maggioranza del progetto di legge presentato dalle destre, che proponeva di tornare a criteri basati sulla razza dei cani, abbiamo depositato e approvato in Aula una risoluzione che indica una strada completamente diversa: più seria, più efficace e coerente con le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Come cani arrabbiati (1976) | La spirale di violenza | Thriller | HD | Film Completo

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