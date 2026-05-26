Canale 5 non va oltre Gerry Scotti | da Giusti a Cattelan niente ancora ha convinto Pier Silvio Berlusconi

Mediaset ha realizzato numerosi pilot per nuovi format, ma nessuno ha ancora ottenuto l’approvazione da parte di Pier Silvio Berlusconi. Il gruppo continua a puntare su Gerry Scotti, senza conferme su eventuali cambi di rotta o nuovi volti in prime time. La direzione rimane incerta, e al momento non ci sono annunci ufficiali su eventuali programmi in arrivo. La produzione di contenuti è in corso, ma l’approvazione finale sembra ancora mancare.

Mediaset pensa a nuovi format: tanti i pilot girati, ma Fanpage apprende che manca l'approvazione di Pier Silvio Berlusconi. L'obiettivo è riempire la prima serata, ad oggi tralasciando alcuni titoli, piuttosto scarna. Intanto si punta ancora su La Ruota della fortuna: Scotti fermo solo ad agosto con in onda le puntate registrate in queste settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#ascoltitv: nella prima serata vince #Ulisse su @RaiUno con il 16,9% di share, davanti a #ICesaroni su Canale 5 che si fermano al 14,2%. In access prime time Gerry Scotti supera Stefano De Martino, mentre #TheUnknown su Rai2 registra il 5,6% x.com

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