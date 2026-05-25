Calvizzano vince Luciano Borrelli | è lui il nuovo sindaco

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luciano Borrelli ha ottenuto circa il 68% delle preferenze alle elezioni comunali, diventando il nuovo sindaco di Calvizzano. Era il candidato della lista civica “Noi x Calvizzano”.

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Luciano Borrelli è il nuovo sindaco di Calvizzano. Il candidato della lista civica “Noi x Calvizzano” ha vinto le elezioni Comunali raccogliendo circa il 68% delle preferenze.Battuto lo sfidante Giacomo Pirozzi, candidato della lista Liberi e Forti. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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