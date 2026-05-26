In Lombardia e nel Nord Italia, le temperature hanno raggiunto livelli record, superando di molto le medie stagionali. La colonnina di mercurio ha toccato valori mai visti prima in questa stagione, creando condizioni di estrema calura. Le autorità segnalano rischi per la salute e possibili problemi alle reti di distribuzione dell’acqua. Le previsioni indicano che questa ondata di caldo potrebbe durare ancora alcuni giorni.

Lombardia e Nord Italia alle prese con un’ondata di caldo eccezionale che sta portando temperature ben oltre le medie stagionali. A lanciare l’allarme è il meteorologo Flavio Galbiati di Meteo Expert, che descrive una situazione senza precedenti recenti per rapidità e intensità. Temperature estive dopo il fresco di metà maggio. Secondo Galbiati, nel giro di pochi giorni si è verificato un brusco cambio di scenario meteorologico. «La situazione è drammatica, non c’è altro modo per descriverla. In meno di dieci giorni siamo passati da temperature da autunno inoltrato a quelle della piena estate», spiega il meteorologo. A Milano, già nelle prime ore del mattino si registravano valori superiori alle temperature massime normalmente attese a fine maggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caldo record in Italia: “Situazione drammatica, ci sono dei rischi”

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