Calcio sostenibilità intuizioni e talento | così sono nate le quattro salvezze del Lecce

Il Lecce ha raggiunto la salvezza puntando sulla sostenibilità, secondo quanto dichiarato dal presidente e dai soci del club. La strategia si basa su investimenti responsabili e gestione oculata delle risorse. La squadra si è affidata anche a intuizioni e talento dei giocatori, che hanno contribuito al risultato. La scelta di mantenere un equilibrio economico e sportivo ha permesso al club di evitare crisi e consolidarsi in categoria.

Il segreto del miracolo Lecce? La scelta di puntare sulla sostenibilità. È il cavallo di battaglia del presidente Saverio Sticchi Damiani e di tutti i soci del sodalizio salentino. Dalle parti di via Colonnello Costadura, ormai da molti anni, si lavora tutti i giorni per cercare di raggiungere i migliori risultati sportivi senza però mettere a rischio il futuro del club. Anche a costo di andare incontro a cocenti delusioni. Questo perché da una retrocessione si può anche rinascere, ma se ad andare in crisi invece sono i conti del club allora diventa tutto più difficile, soprattutto poi quando non si hanno alle spalle fondi o ricche proprietà straniere. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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