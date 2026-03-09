Come sono nate le Paralimpiadi invernali

Le Paralimpiadi invernali sono nate da un'evoluzione della versione estiva, con un percorso che coinvolge anche la storia di due ex soldati amputati. Questi eventi sportivi sono stati istituiti per permettere agli atleti con disabilità di competere a livello internazionale in discipline come lo sci e il biathlon. La prima edizione ufficiale si è svolta nel 1976 e da allora si sono susseguite con regolarità.

C'entra molto la storia della loro versione estiva, ma anche quella di due ex soldati amputati dopo la Seconda guerra mondiale A Milano Cortina si sta svolgendo la quattordicesima edizione delle Paralimpiadi invernali, esattamente a cinquant’anni dalla prima – quella del 1976 a Örnsköldsvik, in Svezia. Ma questo evento arriva da molto più lontano: già negli anni Quaranta alcune persone iniziarono a ragionare sui modi per rendere accessibile lo sci alle persone con disabilità fisiche, mentre in Inghilterra nascevano ufficiosamente le prime Paralimpiadi. Solo dagli anni della Seconda guerra mondiale, però, si iniziò a prendere in considerazione le persone con disabilità fisiche e motorie. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Come sono nate le Paralimpiadi invernali Articoli correlati Leggi anche: Chi sono e cosa rappresentano le due discusse mascotte di Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Leggi anche: Paralimpiadi invernali, il presidente De Sanctis: “Gli atleti paralimpici non sono eroi, non c’è differenza con altri” Cerimonia di Apertura Paralimpiadi 2026 in Arena Tutti gli aggiornamenti su Come sono nate le Paralimpiadi invernali Temi più discussi: Quando e come sono nate le Paralimpiadi invernali: storia, evoluzione e atleti simbolo; Le Paralimpiadi sono nate in Vaticano; Paralimpiadi, la diversità come risorsa per tutti; Atleti, non supereroi: le Paralimpiadi dei diritti. Guida alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove si tengono, quando iniziano e come seguirleI Giochi paralimpici si tengono dal 6 al 15 marzo, abbiamo messo insieme un po' di informazioni utili per seguirle al meglio ... wired.it Paralimpiadi come bancomat delle Olimpiadi: come fanno a costare mezzo miliardo di euroPiù interventi per infrastrutture e logistica che per disabilità e inclusione, 79 milioni per i metal detector, i cannoni sparaneve e il travaso di fondi verso Olimpiadi e Fondazione Milano Cortina: ... today.it Con 160 atlete impegnate nelle sei discipline del programma, 24 in più rispetto al precedente record di Pechino 2022, le Paralimpiadi invernali segnano il record di partecipazione femminile. Nel giorno della Festa della donna, l'annuncio del Comitato Parali - facebook.com facebook Perathoner nello snowboard primo oro italiano alle Paralimpiadi #paralimpiadi #milanocortina x.com