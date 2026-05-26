Nel secondo turno del girone di coppa di calcio a 5, Ricel ha battuto Traverde con un punteggio di 11-0. La partita si è conclusa con una vittoria in doppia cifra per Ricel. L’allenatore ha commentato che le trame di gioco sono state efficaci. La formazione di Ricel comprendeva Pucitta, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Sidoni, Maffei, Fossi, Cirillo e Nardi. La squadra avversaria è rimasta a zero.

Ricel 11 Traverde Pontremoli 0 RICEL: Pucitta, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Sidoni, Maffei, Fossi, Cirillo, Nardi. All. Nista. TRAVERDE: Rossi, Acquario, Anastasi, Angella, Bricco, Guerra, Lisei, Panetta, Trenti. All. Pedroni. Arbitro: Petrucci di Pisa. Marcatori: 4’ Cirillo, 9’, 22’ e 40 Fossi, 15’ e 31’ Orsini, 18’ e 29’ Rizzato, 34’ Maffei, 36’ Chiorazzo, 46’ Autorete Bricco. CARRARA – La Ricel si è ripetuta ed anche nel secondo turno del girone preliminare della Coppa Toscana ha rifilato ancora 11 reti al malcapitato avversario. A cadere sotto i colpi delle ragazze di mister Fabrizio Nista è stato il Traverde Pontremoli che all’esordio aveva ben figurato contro il quotato Santa Maria a Monte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5, nel secondo turno del girone di coppa. Ricel, vittoria in doppia cifra contro la Traverde. Nista: "Le trame di gioco sono state efficaci»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Playoff Serie C: il sorteggio del secondo turno nazionale in diretta streaming

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calcio a 5 Il campionato toscano è ripartito dopo la lunga pausa. La Ricel affonda il Pisa con sei reti. Nista: "Più efficaci nella ripresa»

Juventus Women, Canzi dopo la vittoria contro la Fiorentina: «Godiamoci la vittoria. Nel primo tempo abbiamo dominato, nel secondo partita equilibrata. Le ragazze sono state brave in una cosa»Dopo la vittoria della Juventus Women contro la Fiorentina, l’allenatore Canzi ha commentato la prestazione della squadra.

Argomenti più discussi: Serie B, Balca Poggese: sconfitta ininfluente, è in finale playoff. La situazione completa; Grosseto - Calcio a 5: la vigilia della settimana decisiva per tutti i campionati; Calcio a 5 - Ristorante il Pescatore Under 15, la squadra di mister Frangini saluta il trofeo a testa alta; Cosped Scafati Calcio a 5, stagione 2002/03: il sogno spezzato!.

Secondo alcune fonti i Fnatic sarebbero in trattative per la vendita (già nel 2025 avevano annunciato di voler vendere per circa 100 Milioni): interessati ci sarebbero due club di calcio tedeschi. x.com

Aggiornamento su Marco Leonardo Basoccu, il tifoso ferito nel violento scontro pre partita di ieri tra Ultras reddit

Calcio a 5 serie c. Poker del Forlì: è secondo da soloSerie C1. Vittoria fondamentale, sabato, per il Forlì calcio a cinque che ha battuto per 4-2, nel match interno della 20ª giornata, il Futsal Gatteo che appaiava i galletti al secondo posto. Per il ... ilrestodelcarlino.it