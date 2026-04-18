Calcio a 5 Il campionato toscano è ripartito dopo la lunga pausa La Ricel affonda il Pisa con sei reti Nista | Più efficaci nella ripresa

Il campionato toscano di calcio a 5 è ripreso dopo una lunga pausa. La squadra Ricel ha battuto il Pisa con un punteggio di 6-2, segnando più reti nella ripresa. La formazione Ricel ha schierato Pucitta, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Sidoni, Giorgetti e Maffei, guidati dall’allenatore Nista. La squadra avversaria ha invece avuto in campo Bardi, Luci, Ballanti, Neri, Trocchia, Pacini e Ottaviani.

Ricel 6 Pisa 2 RICEL: Pucitta, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Sidoni, Giorgetti, Maffei. All. Nista. PISA: Bardi, Luci, Ballanti, Neri, Trocchia, Pacini, Ottaviani. All. Fusani. Arbitro: Bocchi di Prato. Marcatori: 3’, 18’ e 35’ Maffei (R), 9’ Neri (P), 21’ Luci (P), 24’ Orsini (R), 30’ Rizzato (R), 42’ Sidoni (R). CARRARA – E’ ripartito il campionato toscano di calcio a 5 femminile con l’inizio della fase finale, dove si affrontano le migliori della prima parte di stagione, e la Ricel si è fatta trovare subito presente. La squadra apuana si è presa i tre punti contro un Pisa molto attrezzato fisicamente e tatticamente che è riuscito in parte, per almeno un tempo, a reggere il confronto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Il campionato toscano è ripartito dopo la lunga pausa. La Ricel affonda il Pisa con sei reti. Nista: "Più efficaci nella ripresa» Notizie correlate Leggi anche: Calcio a 5 Nel campionato regionale femminile le ragazze di Nista superano in finale il Livorno. La Ricel trionfa nel torneo di ’Apertura’ Leggi anche: Juventus a secco con il Como, la squadra di Spalletti affonda nella ripresa: ora obiettivo Champions Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cuore Celtic Verona Futsal Calcio a 5 domina il campionato e chiude senza sconfitte tre giornate d'anticipo; Reggio Calabria - FINALE CAMPIONATO CALCIO A 5; Scheda squadra C.U.S. Ancona; Tutto pronto per finale regionale del campionato Under 19 di calcio a 5 Futsal FC Alghero e Cus Cagliari. Calcio a 5 Terminati i campionati Aics al Pardini Sc 2. Ferrante/D’Alessandro, Inic e AperAttivo le tre regineI campionati di calcio a 5 Aics in Versilia nel rinnovato Pardini Sporting Center 2 (l’ex CTL) si sono tutti quanti conclusi per quanto riguarda la regular season (adesso ci saranno i playoff inter-gi ... sport.quotidiano.net Calcio a 5. Ferrante/D’Alessandro festeggiaIl team viareggino guidato da Alessandro Ramacciotti ha vinto il campionato Aics del lunedì al Pardini S.C. 2. sport.quotidiano.net Ieri un amico del gruppo chiedeva " l'iniziazione " alla lettura di libri sul calcio inglese. Sicuramente gli saranno stati suggeriti questi titoli, ma colgo l'occasione per confermare questi eventuali consigli,mostrandogli anche le copertine, e non solo il titolo. Remo facebook Lega Calcio Serie A scende in campo a sostegno del Pianeta. In occasione della 33ª Giornata di Campionato, in programma dal 17 al 20 aprile 2026, e in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile, sarà promossa una camp x.com