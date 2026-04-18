Calcio a 5 Il campionato toscano è ripartito dopo la lunga pausa La Ricel affonda il Pisa con sei reti Nista | Più efficaci nella ripresa

Da sport.quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato toscano di calcio a 5 è ripreso dopo una lunga pausa. La squadra Ricel ha battuto il Pisa con un punteggio di 6-2, segnando più reti nella ripresa. La formazione Ricel ha schierato Pucitta, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Sidoni, Giorgetti e Maffei, guidati dall’allenatore Nista. La squadra avversaria ha invece avuto in campo Bardi, Luci, Ballanti, Neri, Trocchia, Pacini e Ottaviani.

Ricel 6 Pisa 2 RICEL: Pucitta, Chiorazzo, Rizzato, Orsini, Sidoni, Giorgetti, Maffei. All. Nista. PISA: Bardi, Luci, Ballanti, Neri, Trocchia, Pacini, Ottaviani. All. Fusani. Arbitro: Bocchi di Prato. Marcatori: 3’, 18’ e 35’ Maffei (R), 9’ Neri (P), 21’ Luci (P), 24’ Orsini (R), 30’ Rizzato (R), 42’ Sidoni (R). CARRARA – E’ ripartito il campionato toscano di calcio a 5 femminile con l’inizio della fase finale, dove si affrontano le migliori della prima parte di stagione, e la Ricel si è fatta trovare subito presente. La squadra apuana si è presa i tre punti contro un Pisa molto attrezzato fisicamente e tatticamente che è riuscito in parte, per almeno un tempo, a reggere il confronto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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