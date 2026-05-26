Calcinacci giù dal palazzo vigili del fuoco al lavoro per ore per evitare altri distacchi

Notizia in breve

I vigili del fuoco sono intervenuti nel centro di Lecce, tra via Monte San Michele e via Cesare Battisti, per rimuovere calcinacci caduti da un edificio. L’intervento è durato circa tre ore e si è concluso intorno alle 20. Durante le operazioni, sono state adottate misure per prevenire ulteriori distacchi di materiale dalla struttura. Nessun ferito è stato segnalato.