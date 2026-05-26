Calcinacci giù dal palazzo vigili del fuoco al lavoro per ore per evitare altri distacchi
I vigili del fuoco sono intervenuti nel centro di Lecce, tra via Monte San Michele e via Cesare Battisti, per rimuovere calcinacci caduti da un edificio. L’intervento è durato circa tre ore e si è concluso intorno alle 20. Durante le operazioni, sono state adottate misure per prevenire ulteriori distacchi di materiale dalla struttura. Nessun ferito è stato segnalato.
LECCE - S’è concluso intorno alle 20, dopo circa tre ore di lavoro, l’intervento dei vigili del fuoco tra via Monte San Michele e via Cesare Battisti, nel centro moderno di Lecce.Una squadra del comando provinciale, attrezzata con autoscala, ha messo in sicurezza l’area interessata dalla caduta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading
Notizie e thread social correlati
Senago, incendio a Villa Sioli. Le fiamme sono partite dal tetto. Vigili del fuoco al lavoro per oreA Senago, nel pomeriggio di Pasquetta, si è sviluppato un incendio a Villa Sioli, con le fiamme che sono partite dal tetto dell'edificio.
Grosso incendio a Lovero: al lavoro per ore i vigili del fuocoIeri pomeriggio, in località Bulata nel comune di Lovero, si è sviluppato un incendio di notevoli proporzioni.
Calcinacci giù dal palazzo, vigili del fuoco al lavoro per ore per evitare altri distacchiIntervento, a partire dal tardo pomeriggio di ieri, su un edificio all’angolo tra via Monte San Michele e via Cesare Battisti. Sul posto anche la polizia locale che ha interdetto il transito nelle str ... lecceprima.it
Bacoli, tra i calcinacci caduti dal palazzo con il terremotoUn boato, il terremoto. Poi cadono calcinacci, si sbriciolano alcune pareti di un palazzo. A Bacoli, in un parco privato di via Lucullo, le famiglie sono scese in strada dopo la scossa di magnitudo 4, ... napoli.repubblica.it