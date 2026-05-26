Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di forzare l’ingresso dell’abitazione dell’ex compagna. Durante l’episodio, ha colpito ripetutamente la porta d’ingresso con calci e pugni. La donna, presente all’interno, ha chiamato le forze dell’ordine in preda al panico. L’arresto è stato eseguito in seguito alle segnalazioni e alle testimonianze raccolte sul luogo.

Tarantini Time Quotidiano Avrebbe tentato di entrare con forza nell’abitazione dell’ex compagna, colpendo violentemente la porta d’ingresso mentre la donna, terrorizzata, chiedeva aiuto alle forze dell’ordine. Un 37enne di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di atti persecutori, violenza aggravata, minacce a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio. L’episodio si è verificato in un appartamento del centro cittadino, dove gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata dalla stessa vittima. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato con insistenza di entrare in casa dell’ex compagna prendendo a calci e pugni la porta dell’abitazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Calci e pugni contro la porta dell’ex compagna, 37enne arrestato dalla Polizia

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