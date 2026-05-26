Brescia-Salernitana streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Da webmagazine24.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il match tra Brescia e Salernitana, valido per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, si disputa mercoledì 27 alle 20 al “Rigamonti”. Dopo il 1-1 dell’andata all’”Arechi”, le due squadre si sfidano per l’accesso alla finale. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport e Sky. Streaming gratuito disponibile attraverso le piattaforme ufficiali delle emittenti, senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso.

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Il “Rigamonti” si prepara a una notte da dentro o fuori. Brescia e Salernitana si giocano l’accesso alla finale playoff di Serie C nella semifinale di ritorno (mercoledì 27, ore 20), dopo l’1-1 maturato all’”Arechi” al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Un risultato che lascia tutto aperto e che promette una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Cosenza-Salernitana, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C. Salernitana-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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