Ascoli-Catania streaming gratis e diretta TV Rai Sport Telecolor o Sky? Dove vedere playoff Serie C

Notizia in breve

La partita di playoff tra Ascoli e Catania sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, Telecolor e Sky. È possibile seguire l’incontro anche in streaming gratuito attraverso i servizi delle emittenti. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con le due tifoserie che attendono una vittoria per tornare a giocare in categorie superiori. La partita si svolgerà in uno stadio che ospita un pubblico presente, con le due squadre pronte a scendere in campo.