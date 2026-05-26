boxe lutto a guastalla addio a borgonovi

Notizia in breve

Il presidente della Boxe Paolo Motta di Guastalla, Romano Borgonovi, è deceduto. Era in carica dal 2014 e aveva collaborato con la società pugilistica locale per molti anni. La notizia ha suscitato dolore tra gli atleti e i membri del club. La comunità sportiva si è stretta attorno alla famiglia e ai collaboratori di Borgonovi, che ha dedicato molti anni alla promozione della boxe nella zona.