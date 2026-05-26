Boxe lutto a Guastalla Addio a Borgonovi
Il presidente della Boxe Paolo Motta di Guastalla, Romano Borgonovi, è deceduto. Era in carica dal 2014 e aveva collaborato con la società pugilistica locale per molti anni. La notizia ha suscitato dolore tra gli atleti e i membri del club. La comunità sportiva si è stretta attorno alla famiglia e ai collaboratori di Borgonovi, che ha dedicato molti anni alla promozione della boxe nella zona.
Un lutto colpisce la Boxe Paolo Motta di Guastalla, con la scomparsa del presidente Romano Borgonovi, in carica dal 2014 ma da sempre collaboratore della società pugilistica locale. Un lutto arrivato ieri, a poche ore dai buoni risultati ottenuto dalla riunione al palasport guastallese organizzata proprio dalla locale società pugilistica. Borgonovi, ex tecnico Agac, aveva 83 anni. Da sempre era appassionato di boxe e di calcio. Lascia la figlia Simona, nipoti e altri parenti. Domani l’addio con una benedizione alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla. I dirigenti della società pugilistica guidata dal maestro Marco Tosi vogliono idealmente dedicare a lui gli impegni di domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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