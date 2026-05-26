Durante una riunione studentesca in Italia, tensioni sono sfociate in violenza, con botte e sediate tra partecipanti. L’evento, inizialmente previsto come un momento di confronto, è rapidamente degenerato tra accuse, proteste e scontri fisici. In pochi istanti, la situazione è sfuggita di mano, portando a un clima di caos e agitazione tra i presenti. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma l’episodio ha suscitato attenzione per la violenza verificatasi durante l’incontro.

Tensione altissima durante una riunione studentesca che avrebbe dovuto trasformarsi in un momento di confronto democratico e che invece è degenerata tra accuse reciproche, proteste e tafferugli. In pochi minuti l’assemblea si è trasformata in uno scenario di caos, con urla, sedie lanciate e interventi delle varie sigle politiche e sindacali. Al centro dello scontro c’è la decisione di modificare il nome di una commissione interna, scelta che ha provocato la dura reazione degli studenti di sinistra e acceso immediatamente il clima all’interno della plenaria. Le tensioni sono rapidamente esplose, trascinando il dibattito ben oltre il semplice confronto politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Botte e sediate, follia in Italia: poi quel gesto, tutto in pochi istanti

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