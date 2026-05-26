Botta finale per Rocco Casalino | l’amara notizia è arrivata

Ci sono sconfitte che pesano più di una semplice casella non spuntata. E poi ci sono quelle che arrivano con il sapore amaro delle aspettative, dei simboli, delle frasi dette a mezza voce davanti a un paese intero. Questa volta, a parlare, sono state le urne. E il verdetto ha lasciato strascichi. Perché qui non si tratta solo di un comune pugliese e del solito conto dei voti. In mezzo c’è un nome che in tanti associano al potere, ai palazzi, alle strategie di comunicazione. Uno che per anni ha lavorato dietro le quinte, e che ora ha scelto di metterci la faccia. Con un rischio evidente: scoprire quanto è diverso il consenso quando non è “riflesso”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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