Il governo ha introdotto nuovi incentivi per l’acquisto di furgoni e moto, inclusi modelli elettrici e ibridi. Sono previsti bonus destinati a favorire la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco veicoli. Sono stati stabiliti requisiti specifici per accedere agli incentivi e procedure per ottenere gli sconti. La misura mira a incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Le modalità di accesso e i dettagli sui requisiti sono stati pubblicati ufficialmente.

Arriva il bonus furgoni e moto. Il governo riaccende gli incentivi per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante. È stato sbloccato, dopo quasi un anno, il nuovo Dpcm Automotive, che mette sul tavolo oltre 1,3 miliardi di euro destinati alla filiera dell’auto, alle imprese e ai consumatori. E qui rientra l’incentivo per l’acquisto di veicoli commerciali, scooter, motocicli e quadricicli elettrici o ibridi. Bonus moto e scooter elettrici: come funziona l’Ecobonus. Il bonus moto riguarda i veicoli della categoria L, che comprende: scooter elettrici; moto ibride; ciclomotori e quadricicli leggeri e pesanti. Per accedere alla misura si passa dalla piattaforma Ecobonus, già riaperta dal 18 marzo 2026 per i rivenditori aderenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bonus furgoni e moto (elettrici o ibridi), via agli incentivi: requisiti e come ottenere gli sconti

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