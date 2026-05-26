Mercoledì e giovedì si terranno i colloqui decisivi tra la società e l’allenatore. Il tecnico ha richiesto un progetto concreto per competere in Europa. Intanto, le grandi squadre mostrano interesse per alcuni giocatori chiave, alimentando i dubbi sul futuro. Se non si troverà un accordo, la società potrebbe optare per un piano B in vista della prossima stagione. L’esito di questi incontri determinerà se il club rimarrà in Serie A o rischierà la retrocessione.

Mercoledì e giovedì il vertice decisivo tra Saputo e l’allenatore. Vincenzo chiede un progetto per l’Europa, ma le sirene delle big suonano. Sullo sfondo Di Francesco e Palladino. Le famose quarantotto ore della verità andranno in scena tra mercoledì e giovedì. Un doppio vertice societario, o forse basterà un solo e intenso incontro per decidere il futuro: dirsi addio in serenità oppure rilanciare il progetto e ricominciare insieme. La Gazzetta dello Sport scrive che il Bologna vuole trattenere Vincenzo Italiano, ma il tecnico ha messo sul tavolo richieste estremamente chiare. Non cerca la luna, ma solide garanzie tecniche. Vuole continuare a far sognare una piazza che negli ultimi due anni ha vissuto un film meraviglioso tra l’ebbrezza della Champions League, la conquista della Coppa Italia e le magiche notti di Europa League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna e Italiano al bivio: dentro o fuori in 48 ore. Le richieste del tecnico e il piano B

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