bollettino sulle ondate di calore

Notizia in breve

Il Ministero ha diffuso un bollettino quotidiano che copre 27 città, fornendo previsioni sulle temperature a 24, 48 e 72 ore. Questi rapporti sono stati creati per informare sui potenziali effetti delle ondate di calore sulla salute pubblica. Le previsioni vengono aggiornate ogni giorno e includono dettagli sulle temperature attese in breve e medio termine. La comunicazione mira a offrire indicazioni tempestive per le autorità e i cittadini.