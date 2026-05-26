Blocco Brennero 30 maggio rischio caos | uscite obbligatorie percorsi alternativi e i tempi previsti da Google Maps
Sabato 30 maggio è previsto un blocco al Brennero a causa di una manifestazione ambientalista autorizzata dalle autorità del Tirolo, che potrebbe causare disagi ai viaggiatori. Sono state segnalate uscite obbligatorie e percorsi alternativi, con i tempi di percorrenza stimati da Google Maps. La manifestazione è stata pianificata e autorizzata, e si prevede che il traffico possa subire rallentamenti o congestioni lungo l’area interessata.
Bolzano, 26 maggio 2026 – Si preannuncia una giornata di disagi per i viaggiatori sabato 30 maggio a causa del grande blocco previsto al Brennero a causa di una manifestazione ambientalista autorizzata dalle autorità del Tirolo. Gli automobilisti si stanno preparando ai disagi e alle modifiche della circolazione, spostando le prenotazioni al giorno prima o a due giorni dopo o scegliendo strade secondarie. La massiccia campagna informativa messa in atto sta cercando di ridurre il caos previsto. Le chiusure. Sabato 30 maggio, nella regione austriaca del Tirolo, dalle 11 fino alle 19 avverrà il blocco totale della circolazione per tutti i veicoli sull’autostrada A13, nel tratto che dalla barriera di Schoenberg conduce al Brennero, e sulla strada statale 182. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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