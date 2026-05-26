Blocco Brennero 30 maggio rischio caos | uscite obbligatorie percorsi alternativi e i tempi previsti da Google Maps

Notizia in breve

Sabato 30 maggio è previsto un blocco al Brennero a causa di una manifestazione ambientalista autorizzata dalle autorità del Tirolo, che potrebbe causare disagi ai viaggiatori. Sono state segnalate uscite obbligatorie e percorsi alternativi, con i tempi di percorrenza stimati da Google Maps. La manifestazione è stata pianificata e autorizzata, e si prevede che il traffico possa subire rallentamenti o congestioni lungo l’area interessata.