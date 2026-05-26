Prima di partire per il tour, l’artista ha fatto una visita a Riccione, fermandosi nel porto della località. Qui ha trascorso del tempo all’aperto, sorseggiando un bicchiere di vino e consumando un piatto di pesce. La tappa è stata breve e si è svolta in un’atmosfera informale, senza eventi pubblici o manifestazioni ufficiali. La presenza dell’artista nel porto si è svolta in modo discreto, lontano da contestazioni o altre forme di attenzione mediatica.

Un salto a Riccione prima di partire per il tour. Un po’ di sole sul porto della Perla, un bel bicchiere di vino e un piatto di pesce. Così Vasco Rossi e Cesare Cremonini si sono concessi un pranzo e una cena di svago prima di iniziare i rispettivi tour che li porteranno in giro per l’Italia. Il primo ad arrivare è stato il Komandante che giovedì sera ha cenato da Gher, storico locale sul porto di Riccione. Una pausa tra i preparativi per la data zero allo stadio Neri di Rimini di venerdì e sabato. Proprio in questi giorni Vasco si sta dividendo tra le prove con la band, le passeggiate sul mare e qualche giro in bici lungo il fiume Marecchia. Non si sono incontrati invece, lui e Cesare Cremonini, che domenica è stato avvistato a Riccione per una breve pausa prima dell’inizio del suo tour estivo, al via lunedì prossimo da Gorizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blasco e Cremonini, tappa a Riccione e pranzo sul porto

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