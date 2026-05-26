Un rappresentante delle miniere ha chiesto di rivedere i crediti fiscali per il clima, in particolare quelli relativi a BHP, che ha ricevuto 622 milioni di dollari in crediti fiscali sul diesel. La richiesta riguarda anche il limite di 50 milioni di dollari proposto da Lean. La questione riguarda il modo in cui i crediti fiscali vengono assegnati e le implicazioni di eventuali modifiche ai limiti stabiliti.

? Domande chiave Perché BHP riceve 622 milioni di dollari in crediti fiscali sul diesel? Come influirà il limite di 50 milioni proposto da Lean sulle miniere? Chi sta spingendo il Partito Laburista a cambiare le regole fiscali? Quali tecnologie mancano a BHP per elettrificare i suoi camion diesel??? In Breve BHP ha ricevuto 622 milioni di dollari in crediti fiscali per il carburante. L'organizzazione Lean propone un tetto di 50 milioni di dollari per azienda. Andrew Forrest e Kate Chaney so . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BHP e diesel: Laxale chiede di rivedere i crediti fiscali per il clima

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