Ben Gvir il piromane Fallimentare come ministro provoca per uno scopo preciso
Itamar Ben Gvir ha causato un incendio in un'area boschiva ieri pomeriggio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo le squadre di emergenza a intervenire sul posto. Nessuna vittima è stata segnalata, ma il fuoco ha danneggiato una vasta porzione di vegetazione. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause dell’incendio. Ben Gvir, noto politico, è stato coinvolto in passato in incidenti simili.
Itamar Ben Gvir è un personaggio noto fin dai mesi che hanno preceduto l’assassinio del Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin. All’epoca Ben Gvir, insieme ad altri estremisti di destra – coloni, sempre coloni – riuscì a staccare lo stemma della macchina del Premier; mostrandolo ai giornalisti della televisione israeliana, dichiarò: “Come siamo arrivati alla macchina di Rabin, arriveremo anche a lui”. Alcuni mesi dopo, Yigal Amir ha assassinato Rabin: il gesto di un singolo individuo ha cambiato totalmente il volto del Medio Oriente. Ben Gvir, già in quegli anni lontani, mostrava una macabra simpatia verso la morte e i suoi effetti sulla politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Il Paradiso delle Signore, Ipotetiche Puntate: Adelaide Ritorna Con Uno Scopo Ben Preciso!Il Paradiso delle Signore torna a far parlare di sé con il ritorno di Adelaide a Milano.
Affari Tuoi, la marchigiana Valentina gioca per un’intera comitiva di amici con uno scopo ben precisoUna donna marchigiana partecipa a Affari Tuoi con l’obiettivo di vincere un premio per un gruppo di amici.
Si parla di: Ben Gvir, dall'estremismo al governo: chi è il ministro della sicurezza israeliano.
Il ricordo di Rabin, Ben-Gvir, i coloni: un percorso accidentatoCi sono cento modi di essere ebrei, uno è quello eccezionalmente volgare del ministro. Eppure questa che ho chiamato volgarità fa parte della storia di Israele, raccontata da Elena Testi nel suo gra ... ilfoglio.it
Ben Gvir è un estremista diventato ministroHa posizioni apertamente razziste, antimusulmane e antiarabe e ha un passato da militante in organizzazioni poi considerate terroristiche ... ilpost.it