Itamar Ben Gvir ha causato un incendio in un'area boschiva ieri pomeriggio. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo le squadre di emergenza a intervenire sul posto. Nessuna vittima è stata segnalata, ma il fuoco ha danneggiato una vasta porzione di vegetazione. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause dell’incendio. Ben Gvir, noto politico, è stato coinvolto in passato in incidenti simili.

Itamar Ben Gvir è un personaggio noto fin dai mesi che hanno preceduto l’assassinio del Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin. All’epoca Ben Gvir, insieme ad altri estremisti di destra – coloni, sempre coloni – riuscì a staccare lo stemma della macchina del Premier; mostrandolo ai giornalisti della televisione israeliana, dichiarò: “Come siamo arrivati alla macchina di Rabin, arriveremo anche a lui”. Alcuni mesi dopo, Yigal Amir ha assassinato Rabin: il gesto di un singolo individuo ha cambiato totalmente il volto del Medio Oriente. Ben Gvir, già in quegli anni lontani, mostrava una macabra simpatia verso la morte e i suoi effetti sulla politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ben Gvir, il piromane. Fallimentare come ministro, provoca per uno scopo preciso

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