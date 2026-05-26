Stasera su Rai2 va in onda una nuova puntata di Belve Crime 2026 condotta da Francesca Fagnani. Durante la trasmissione, vengono intervistati alcuni protagonisti di casi di cronaca nera. La puntata del 26 maggio si concentra sulle testimonianze e sui racconti di chi ha vissuto direttamente o indirettamente eventi criminali di rilievo. La conduttrice conduce le interviste in studio, senza annunci o interventi esterni.

Torna stasera Belve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera. Scopriamo le anticipazioni e le interviste della puntata di stasera, martedì 26 maggio 2026. Belve Crime 2026, ospiti 26 maggio su Rai2. Stasera, martedì 26 maggio 2026, dalle ore 21.20 appuntamento su Rai2 con l’ultima puntata della seconda stagione di “ Belve Crime “, il programma ideato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. La puntata finale si preannuncia imperdibile per tutti gli spettatori ed ammiratori di un format che ha saputo, nel corso degli anni, conquistare sempre più consensi confermando il successo anche nella versione “crime”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2: ospiti della puntata del 26 maggio

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