Belén Rodriguez è stata portata in ospedale lunedì mattina dopo un malore nella sua abitazione a Milano. I medici hanno confermato il ricovero e stanno valutando le condizioni di salute. La showgirl si trovava in zona Brera al momento dell’evento. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause del malore o sulle sue condizioni attuali. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media locali.

Personaggi Tv, attimi di forte apprensione a Milano per Belén Rodriguez, soccorsa nella mattinata di lunedì 25 maggio nella sua abitazione in zona Brera dopo un malore. Dopo il ricovero e gli esami clinici, nelle ultime ore è arrivata la conferma sulle sue condizioni: la conduttrice è stata dimessa dal Policlinico di Milano. La comunicazione, secondo quanto riferito, è stata confermata dall’ufficio stampa della struttura sanitaria, che ha indicato un quadro in miglioramento e sotto controllo. Intervento dei soccorsi nell’appartamento di Brera. La showgirl argentina, 41 anni, è stata assistita dai soccorritori intorno alle 7 del mattino. In base a quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, l’allarme sarebbe partito dopo richieste d’aiuto avvertite da alcuni vicini, che hanno contattato il numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Belen in ospedale, l’annuncio dei medici è appena arrivato

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