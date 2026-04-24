VIENE GIÙ TUTTO! BARBARA D’URSO ROMPE IL SILENZIO | STO LEGGENDO COSE…

Barbara d’Urso ha deciso di parlare pubblicamente dopo che un quotidiano ha rivelato la fine di una mediazione tra lei e Mediaset, con la questione ora in Tribunale. La conduttrice ha commentato di stare leggendo alcune cose e ha rotto il silenzio sulla situazione che la riguarda da vicino. La vicenda riguarda aspetti legali legati al suo rapporto con il gruppo televisivo.

Barbara d’Urso rompe il silenzio dopo l’esclusiva de La Stampa che ha svelato la fallita mediazione tra la conduttrice e Mediaset e l’approdo della vicenda in Tribunale. Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni. Durante la giornata, fonti vicine a Mediaset hanno fatto filtrare ad agenzie di stampa e noti quotidiani le presunte richieste di due prime serate, in aggiunta alla conferma di Pomeriggio 5, per farle rinnovare il contratto con Canale 5. Oltre a sottolineare che la conduttrice avrebbe guadagnato solo dall’azienda, esclusi gli introiti pubblicitari non quantificabili, la cifra di 35 milioni di euro dal 2003 quando Pier Silvio Berlusconi la chiamò dopo anni che non lavorava.🔗 Leggi su Bubinoblog

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