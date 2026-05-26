Di Liberatore conferma che con Barbara d’Urso non sono andati in porto alcuni progetti. La conduttrice aveva annunciato trattative con la Rai, ma non sono state portate avanti. Le piattaforme online non hanno mostrato interesse per eventuali collaborazioni o contenuti con lei. La situazione lascia intendere che i piani professionali di d’Urso siano stati interrotti o non concretizzati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da parte delle parti coinvolte.

Settimane fa Barbara d'Urso ha rivelato che c'erano state trattative con la Rai per alcuni suoi programmi, adesso il direttore Di Liberatore, del prime time Rai, conferma Barbara d’Ursogiorni fa ha rivelato che c’era in ballo, per tre volte consecutive, un programma per lei nel prime time Rai. Poi però, per caso, è sempre successo qualcosa che non ha fatto andare in porto il progetto. “Ho sperato fino a poco tempo fa che le cose cambiassero,anche perché, per più di una volta – e esattamente tre – stavo per condurre una trasmissione in prime time in Rai: ci sono state numerose riunioni con i vertici dell’aziendae il responsabile dell’intrattenimento di una grossa casa di produzione, anche durante Ballando con le stelle, quindi fino a pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Barbara d’Urso, Di Liberatore conferma ‘con lei progetti non andati in porto’ ed anche le piattaforme la snobbano

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