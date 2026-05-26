Babe the show torna al Miela lo spettacolo sulle donne di Trieste

Da triesteprima.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo spettacolo “Babe - The show” torna al Miela nel fine settimana del 30 e 31 maggio. L’evento si concentra sulle donne di Trieste, evidenziandone la forza, la libertà e il carattere anticonformista. Attraverso un racconto ironico, il teatro mette in scena la loro unicità e il legame con la tradizione locale. La rappresentazione si svolge in due serate consecutive, offrendo un’immersione nella cultura femminile della città.

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Torna al Miela nel weekend del 30 e 31 maggio “Babe - The show”, l'evento-spettacolo che celebra le donne di Trieste, forti, libere e anticonformiste, raccontandone con ironia l’unicità e la tradizione all’avanguardia. Un progetto ideato e curato da Sarah Pennacchi con testo a cura di Stefano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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