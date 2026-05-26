ASI dona un dispositivo di ultima generazione per la diagnosi dei disturbi uditivi nei neonati

L’Ospedale Ramazzini di Carpi ha ricevuto un dispositivo portatile di ultima generazione per la diagnosi dei disturbi uditivi nei neonati. Si tratta di una tecnologia che permette di eseguire il test ABR (Auditory Brainstem Response), fondamentale per individuare eventuali problemi uditivi nei primi mesi di vita. La donazione è avvenuta da parte di ASI.

L’Ospedale Ramazzini di Carpi si arricchisce di un nuovo dispositivo per facilitare la diagnosi dei disturbi dell’udito, in particolare nei neonati: si tratta di una tecnologia portatile di nuova generazione in grado di eseguire test particolarmente importanti, l’ABR (Auditory Brainstem Response). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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A Cleaner Secretly Sings And Dances, Unaware CEO Has Seen Her And Fallen For Her!

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