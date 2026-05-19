Ascolti tv ieri lunedì 18 maggio chi ha vinto tra Ulisse I Cesaroni The Unknown Quarta Repubblica

Da virgilio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 18 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e Attacco al potere 3 (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7), The Unknown (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Little Big Italy (Nove) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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