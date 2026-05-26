Ascolti tv ieri lunedì 25 maggio chi ha vinto tra Ulisse I Cesaroni The Unknown Quarta Repubblica

Notizia in breve

I dati degli ascolti televisivi di lunedì 25 maggio mostrano una sfida tra diversi programmi in prima serata. Ulisse ha ottenuto circa 2,5 milioni di spettatori, mentre I Cesaroni ha raggiunto circa 2 milioni. The Unknown ha registrato circa 1,2 milioni di ascolti, e Quarta Repubblica si è fermata a circa 1,5 milioni. La serata ha visto quindi un testa a testa tra i programmi di fiction e approfondimento.