Ascolti tv ieri lunedì 25 maggio chi ha vinto tra Ulisse I Cesaroni The Unknown Quarta Repubblica
I dati degli ascolti televisivi di lunedì 25 maggio mostrano una sfida tra diversi programmi in prima serata. Ulisse ha ottenuto circa 2,5 milioni di spettatori, mentre I Cesaroni ha raggiunto circa 2 milioni. The Unknown ha registrato circa 1,2 milioni di ascolti, e Quarta Repubblica si è fermata a circa 1,5 milioni. La serata ha visto quindi un testa a testa tra i programmi di fiction e approfondimento.
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 25 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire dietro a I Cesaroni (Canale 5) ma comunque davanti a Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4). Ai piedi del podio Paris Has Fallen (Italia 1), La Torre di Babele (La7), The Unknown (Rai 2), Little Big Italy (Nove), GialappaShow (Tv8) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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