Ascolti tv i dati del 25 maggio 2026

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Bene Alberto Angela. Nella serata di ieri, lunedì 25 maggio 2026, su Rai1  Ulisse – Il Piacere della Scoperta conquista bem 2.504.000 spettatori pari al 16.9% di share. In onda su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno ottengono 2.305.000 spettatori con uno share del 14.2% dalle 21:59 alle 23:05. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio registra 845.000 spettatori pari al 5.6%. Poi, su Italia1 Attacco al potere – Paris Has Fallen non va oltre 885.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Newsroom porta a casa 397.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica  totalizza 916.000 spettatori (7.9%). Su La7  La Torre di Babele raegistra 881.000 spettatori e il 5%. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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