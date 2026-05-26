Ascolti tv 25 maggio 2026 | Ulisse – Il piacere della scoperta I Cesaroni 7 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 25 maggio 2026, i dati Auditel mostrano una sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1, è andato in onda “Ulisse – Il piacere della scoperta”, mentre Canale 5 ha trasmesso la settima stagione di “I Cesaroni”. In prima serata sono stati trasmessi anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. Le due reti hanno competuto per gli ascolti, con le cifre ufficiali ancora da rendere note.

Ascolti tv 25 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Ulisse – Il piacere della scoperta ” contro il “ I Cesaroni “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 25 maggio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ulisse – Il piacere della scoperta vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 25 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro “I Cesaroni”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Ascolti TV del 11 maggio Ulisse trionfa su I Cesaroni

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