Cosa: Concerto Armonie di Pace di Opera Italiana is in the Air, diretto dal Maestro Alvise Casellati.. Dove e Quando: Piazza di Siena, Villa Borghese (Roma), mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 18.30.. Perché: Un imperdibile evento gratuito promosso da Intesa Sanpaolo per celebrare l’Opera, patrimonio dell’umanità, e diffondere un messaggio di coesione e speranza.. La magia dell’Opera apre lo CSIO di Roma. La prestigiosa cornice di Piazza di Siena, immersa nel verde storico di Villa Borghese, si prepara ad accogliere un evento musicale di straordinaria rilevanza culturale e sociale. Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 18.30, l’apertura della novantatreesima edizione dello CSIO di Roma verrà celebrata solennemente con Armonie di Pace, un grande spettacolo concertistico gratuito fortemente voluto e promosso da Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Armonie di Pace: concerto gratuito a Piazza di Siena

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