Apple sta considerando di integrare una funzione del Galaxy S26 Ultra nei prossimi MacBook Pro M6. Le voci indicano che l’azienda potrebbe adottare questa caratteristica, finora esclusiva di Samsung. Non ci sono dettagli ufficiali, ma si parla di un possibile aggiornamento hardware o software per migliorare le prestazioni dei nuovi modelli. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le innovazioni nel settore tecnologico.

Non capita spesso di vedere Apple guardare con interesse a ciò che fa Samsung. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere esattamente quello che sta succedendo. I futuri MacBook Pro M6 con chip M6 Pro e M6 Max potrebbero adottare il Privacy Display, una tecnologia già presente sul Galaxy S26 Ultra di Samsung, capace di oscurare la visuale laterale dello schermo in tempo reale. Il tutto con tre anni di anticipo rispetto a quanto si prevedeva fino a pochi mesi fa. Non si tratta solo di un rumor isolato. La combinazione di pannelli OLED, hardware dedicato alla privacy, un sistema di raffreddamento completamente riprogettato e un possibile cambio di nome verso “MacBook Ultra” suggerisce che Apple stia per ridefinire l’intera categoria dei notebook professionali premium. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Apple potrebbe copiare una funzione del Galaxy S26 Ultra sui nuovi MacBook Pro M6

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Samsung Galaxy S26 Ultra - WOW, THIS IS AMAZING!

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