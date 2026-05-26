Appiano Gentile Inter | stagione conclusa a Bologna

L’Inter ha concluso la stagione con la partita a Bologna. Nella rosa ci sono giocatori infortunati con tempi di recupero ancora da definire. Sono stati diffidati alcuni calciatori, che rischiano squalifiche nelle prossime gare. A Appiano Gentile, lo staff segue attentamente le condizioni dei giocatori in vista del prossimo impegno. La squadra si prepara per le prossime partite senza altri dettagli sulla formazione ufficiale.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Stagione conclusa a Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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GIACOMO PORETTI AD APPIANO GENTILE | INTERVISTA ESCLUSIVA

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