Appiano Gentile Inter | stagione conclusa ieri a Bologna

Notizia in breve

La stagione dell’Inter si è conclusa ieri a Bologna. La squadra ha terminato le partite ufficiali, con alcuni infortunati e tempi di recupero ancora da definire. Sono stati registrati anche alcuni diffidati durante la stagione. Le ultime notizie di formazione, aggiornamenti su infortunati e dettagli sui tempi di recupero sono state comunicate dallo staff a Appiano Gentile.