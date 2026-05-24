Appiano Gentile Inter | stagione conclusa ieri a Bologna
La stagione dell’Inter si è conclusa ieri a Bologna. La squadra ha terminato le partite ufficiali, con alcuni infortunati e tempi di recupero ancora da definire. Sono stati registrati anche alcuni diffidati durante la stagione. Le ultime notizie di formazione, aggiornamenti su infortunati e dettagli sui tempi di recupero sono state comunicate dallo staff a Appiano Gentile.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Stagione conclusa ieri a Bologna. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
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