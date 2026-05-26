Antico Egitto | quando la bellezza era anche cura

Il 26 maggio 2026, a Firenze, è stato presentato un evento dedicato all’Antico Egitto, evidenziando come il corpo fosse al centro di pratiche di bellezza, igiene, medicina e religione. Sono stati mostrati reperti e testi che illustrano come le pratiche di cura del corpo fossero strettamente legate alle credenze religiose e alle abitudini quotidiane dell’epoca. La mostra comprendeva oggetti e rappresentazioni che testimoniano l’importanza attribuita alla cura del corpo nell’antico mondo egizio.

Firenze, 26 maggio 2026 — Bellezza, igiene, medicina, religione: nell’Antico Egitto il corpo non era mai soltanto corpo. Era immagine, salute, identità sociale, protezione spirituale e persino promessa di eternità. È intorno a questo intreccio affascinante che si è sviluppato l’incontro “La bellezza e la cura del corpo nell’Antico Egitto”, ospitato nella Sala storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate e organizzato dall'Associazione culturale Amici del Foulard. A guidare il pubblico in questo viaggio tra papiri medici, mummie, unguenti, profumi, parrucche e trucchi rituali è stata l’egittologa Maria Cristina Guidotti, relatrice dell’appuntamento patrocinato dal Comune di Firenze e della Biblioteca delle Oblate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Those Romans Mocked Her Lab Work

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