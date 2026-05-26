Anima storica ecocktail Party per il nuovo ‘Mulino’

Coincide con la Festa della Repubblica la riapertura ufficiale dello storico ristorante ‘ Il Mulino ’ in via Rio Torbido a Casina – il Grand Opening Show – fissata appunto il 2 giugno alle ore 17:30 proseguirà fino a tarda notte (00:30). Sarà una serata speciale con Valentino Negri al sax, la voce di Letizia Spadacini e il dj set in vinile di Paolino DJ & Ernesto Zambonini. Si tratta di una scelta coraggiosa e un po’ controcorrente quella fatta dai due giovani: Marco 32 anni (laureato in ingegneria) e Riccardo 26 anni (diploma alberghiero). "Ci ha spinti a questo l’amore per il modo di vivere che ancora esiste in Appennino – affermano Marco e Riccardo -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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