Sono state diffuse foto che mostrano una lite tra Trigno e Chiara Bacci, ex allievi di Amici. Le immagini ritraggono un confronto acceso tra i due, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sui partecipanti. La discussione si è svolta in pubblico, attirando l’attenzione sui social. Tra le voci circolate, si parla di una relazione finita, ma non ci sono conferme ufficiali. La vicenda ha suscitato interesse tra i follower dei due artisti.

Il gossip attorno a Trigno e Chiara Bacci, ex allievi di Amici, si intensifica dopo che sono emerse immagini di una loro forte discussione. La situazione è ulteriormente complicata da una foto che ritrae Trigno con Carlotta Carboni, fashion creator nota sui social. I fan sono in fibrillazione, chiedendosi se la coppia si sia realmente lasciata. Speciale Amici: Lorenzo Salvetti e i finalisti a Verissimo il 23 maggio 2026 Il litigio tra Trigno e Chiara. Una foto pubblicata su X mostra Trigno e Chiara in una discussione animata davanti a un palazzo. Testimoni affermano che la situazione sembrava piuttosto tesa. Questo avvenimento ha alimentato le voci su una possibile rottura tra i due, già evidenziata dal fatto che non si seguono più su Instagram. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici, Trigno e Chiara si sono lasciati? Foto della lite e voci su una famosa influencer

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Trigno e Chiara si sono lasciati

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