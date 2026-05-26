Ambiente e legalità la lezione dei Forestali

La settimana scorsa, i Carabinieri Forestali dell’Emilia Romagna, gruppo di Modena, hanno incontrato gli studenti di un istituto comprensivo di Toano per parlare di ambiente e legalità. Durante l’incontro, sono stati illustrati aspetti legati alla tutela dell’ambiente e alle normative da rispettare. L’obiettivo era sensibilizzare i ragazzi su questi temi attraverso un momento di confronto diretto.

Una lezione su ambiente e legalità è stata tenuta la settimana scorsa dai Carabinieri Forestali Emilia Romagna - Gruppo di Modena – agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Toano. Una mattinata speciale all’insegna della cittadinanza attiva e del rispetto per la natura. Martedì della settimana scorsa, gli alunni della scuola primaria ’E. Bernabei’ (classi prima, seconda e terza) e una rappresentanza della vicina scuola dell’infanzia di Toano hanno vissuto una vera e propria lezione di ecologia sul campo, promossa in stretta sinergia con il corpo docenti e l’Amministrazione comunale di Toano. Una lezione importante sul riciclo. A guidare i trenta giovanissimi partecipanti in questo percorso sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Carpineti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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