Dalla biodiversità alla protezione dell' ambiente alunni a ' lezione' dai carabinieri forestali

Gli studenti di una scuola media nel comune di Bondeno hanno partecipato a un incontro con i carabinieri forestali, incentrato sulla tutela della biodiversità e dell’ambiente. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il progetto scolastico e le attività di educazione ambientale promosse dall’ente. Durante l’evento, i militari hanno illustrato aspetti legati alla salvaguardia del patrimonio naturale e alle funzioni delle forze dell’ordine in questo settore.

A ‘lezione’ dai carabinieri forestali. L’incontro fra i militari e gli alunni della scuola media, facente parte dell’Istituto Comprensivo con sede nel Comune di Bondeno, è scaturito dal connubio fra il progetto educativo scolastico e l’attività di educazione ambientale istituzionalmente svolta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Piccoli alberi e verde fra i box del canile Notizie correlate I carabinieri forestali della Toscana: l’impegno del 2025 a difesa dell’ambiente e della biodiversitàIl Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, a cui fanno capo diversi gruppi e reparti parchi nazionali, presenta i risultati dell’attività... I Carabinieri forestali in visita alla scuola elementare per parlare di legalità e tutela dell'ambienteIn occasione della Giornata internazionale delle foreste, celebrata ogni anno il 21 marzo per promuovere la tutela del patrimonio forestale, il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ferrara fa squadra per l’ambiente: al via l’alleanza con i Lions, oltre 200 studenti pronti per la Maratona della Biodiversità; TgAmbiente 14 aprile: le iniziative su mare, biodiversità e città; Campo di volontariato ambientale in Portogallo: EcoMoita ad Aveiro; Ambiente, Lipu: Dalle potature drastiche gravi danni alla biodiversità. Biodiversità e acque: dalla Regione oltre 3 milioni di euro per cinque nuove infrastrutture blu piemontesiL’assessore Marco Gallo: «Trasformiamo le risorse del Fesr in cantieri concreti per proteggere la natura e la qualità dell'acqua» ... targatocn.it Dalla biodiversità alla cattura del carbonio: la salvezza dei bisonti porta benefici all’EuropaUn tempo diffuso, il più grande mammifero terrestre selvatico d'Europa è stato spinto sull'orlo dell'estinzione all'inizio del XX secolo dalla caccia e dalla perdita di habitat. Oggi mandrie di ... it.euronews.com Lezioni all’aperto al Parco Alto Milanese per scoprire ambiente, sostenibilità e biodiversità con Legambiente. - facebook.com facebook Il bilancio per il nostro Pianeta è critico: la crisi ambientale ed energetica alimentano conflitti e disuguaglianze, mentre il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità avanzano senza sosta. #earthday x.com