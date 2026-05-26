Il gruppo Amadori sarà presente a Riminiwellness come food partner ufficiale per il quarto anno consecutivo. La manifestazione dedicata al benessere si svolgerà da giovedì a domenica e si focalizza su stili di vita sani e attivi. L'azienda fornirà prodotti alimentari durante l’evento, che promuove il benessere a 360 gradi. Riminiwellness è una fiera dedicata al fitness, al benessere e alla salute.

Il gruppo Amadori protagonista a Riminiwellness. Per il quarto anno consecutivo sarà food partner ufficiale della manifestazione dedicata al benessere a 360 gradi, che si terrà da giovedì a domenica. Uno stand rinnovato ricco di giochi e sfide, dove non mancherà la proposta proteica nell’area Hospitality, nei Corner e nel Food Truck. Venerdì al forum Teha, il Gruppo Amadori porta la propria testimonianza sul valore culturale e sociale dello sport e sui nuovi linguaggi nella sua comunicazione. Al Padiglione B5 FoodWell, stand 121, ‘Amadori - The Italian Protein Group’ accoglierà i visitatori in uno spazio a isola di 64 mq, animato dal claim ‘ Proteine buone per tutti ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Amadori, food partner del Wellness: "Stili di vita sani e attivi in fiera"

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Temi più discussi: Amadori, food partner del Wellness: Stili di vita sani e attivi in fiera; Riminiwellness: Amadori Food Partner - EFA News; Stand ricco di giochi, sfide e ospiti speciali: Amadori per il quarto anno di fila a Rimini Wellness.

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